Lucid Aktie News: Lucid am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Um 09.06.2022 09:22:00 Uhr sprang die Lucid-Aktie im NDB-Handel an und legte um 3,3 Prozent auf 19,59 USD zu.

Am 05.05.2022 hat Lucid in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt.

Lucid dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2022 voraussichtlich am 16.08.2022 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2023-Bilanz können Lucid-Anleger Experten zufolge am 13.11.2023 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Lucid einen Verlust von -1,038 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

