Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid zieht am Mittwochnachmittag an

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Lucid. Das Papier von Lucid legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,1 Prozent auf 2,33 USD.

Das Papier von Lucid konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,1 Prozent auf 2,33 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Lucid-Aktie bei 2,38 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 2,29 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.089.801 Lucid-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 27.08.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 4,43 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 90,32 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 16.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,94 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Lucid-Aktie liegt somit 20,16 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Lucid-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Am 06.05.2025 hat Lucid in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,24 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,30 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 36,07 Prozent auf 235,05 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 172,74 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 05.08.2025 erwartet.

2025 dürfte Lucid einen Verlust von -0,888 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

