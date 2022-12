Lucid Aktie News: Lucid am Freitagmittag gesucht

Aktien in diesem Artikel Lucid 8,27 EUR

1,04% Charts

News

Analysen

Das Papier von Lucid legte um 12:22 Uhr zu und stieg im NDB-Handel um 0,9 Prozent auf 8,76 USD. Über NDB wurden im bisherigen Handelsverlauf 34.459 Lucid-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 47,59 USD markierte der Titel am 13.01.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 81,59 Prozent Plus fehlen der Lucid-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 08.12.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,29 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 5,67 Prozent würde die Lucid-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Lucid veröffentlichte am 08.11.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,40 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,43 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Lucid im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 84.148,71 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 195,46 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,23 USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Lucid wird am 27.02.2023 gerechnet. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können Lucid-Anleger Experten zufolge am 26.02.2024 werfen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lucid-Aktie

Umfrage zeigt: Autokäufer haben weniger Interesse an Teslas

Lucid-Aktie beflügelt: Tesla-Konkurrent Lucid profitiert von Kaufempfehlung und Bericht über anziehende Produktion

Tesla-Aktie durch US Inflation Reduction Act wieder im Aufwind? So könnte Tesla von den Maßnahmen profitieren

Ausgewählte Hebelprodukte auf Lucid Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lucid Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lucid

Bildquellen: Lucid