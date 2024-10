Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid am Nachmittag mit Einbußen

Kursverlauf

Die Aktie von Lucid gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Lucid-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,8 Prozent auf 3,30 USD.

Die Lucid-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 2,8 Prozent auf 3,30 USD abwärts. Die Lucid-Aktie gab in der Spitze bis auf 3,29 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 3,38 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 858.537 Lucid-Aktien.

Am 12.10.2023 markierte das Papier bei 5,48 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 66,31 Prozent Plus fehlen der Lucid-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.04.2024 (2,30 USD). Mit einem Kursverlust von 30,35 Prozent würde die Lucid-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Lucid-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 05.08.2024 hat Lucid in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,34 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,40 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 32,95 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 200,58 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 150,87 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Lucid am 07.11.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 11.11.2025.

In der Bilanz 2024 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,189 USD je Lucid-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

