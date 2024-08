Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid tendiert am Montagnachmittag auf rotem Terrain

Notierung im Blick

Die Aktie von Lucid gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Lucid-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 4,2 Prozent auf 3,06 USD.

Die Lucid-Aktie notierte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 4,2 Prozent auf 3,06 USD. Im Tief verlor die Lucid-Aktie bis auf 3,05 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 3,19 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 891.805 Lucid-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 16.08.2023 markierte das Papier bei 6,80 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Lucid-Aktie derzeit noch 122,42 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,30 USD. Dieser Wert wurde am 24.04.2024 erreicht. Derzeit notiert die Lucid-Aktie damit 33,12 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Lucid 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Lucid ließ sich am 05.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,34 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Lucid ein Ergebnis je Aktie von -0,40 USD vermeldet. Umsatzseitig wurden 200,58 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Lucid 150,87 Mio. USD umgesetzt.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Lucid wird am 05.11.2024 gerechnet.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2024 -1,166 USD je Aktie in den Lucid-Büchern.

