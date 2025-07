Schwacher Handel in New York: S&P 500 präsentiert sich zum Ende des Freitagshandels leichter

S&P 500-Marktbericht

Der S&P 500 beendete den Handelstag stabil.

Am Freitag ging der S&P 500 nahezu unverändert (minus 0,01 Prozent) bei 6.296,79 Punkten aus dem Handel. Der Börsenwert der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 48,761 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,416 Prozent auf 6.323,58 Punkte an der Kurstafel, nach 6.297,36 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des S&P 500 betrug 6.285,27 Punkte, das Tageshoch hingegen 6.315,61 Zähler.

S&P 500-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche gewann der S&P 500 bereits um 0,666 Prozent. Noch vor einem Monat, am 18.06.2025, bewegte sich der S&P 500 bei 5.980,87 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2025, wies der S&P 500 einen Stand von 5.282,70 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 18.07.2024, betrug der S&P 500-Kurs 5.544,59 Punkte.

Seit Jahresanfang 2025 stieg der Index bereits um 7,30 Prozent. Bei 6.315,61 Punkten verzeichnete der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Bei 4.835,04 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Invesco (+ 15,28 Prozent auf 19,92 USD), Regions Financial (+ 6,12 Prozent auf 26,01 USD), Dell Technologies (+ 5,94 Prozent auf 131,24 USD), Comerica (+ 4,65 Prozent auf 65,32 USD) und Tesla (+ 3,21 Prozent auf 329,65 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil Molina Healthcare (-10,41 Prozent auf 182,98 USD), Elevance Health (-8,38 Prozent auf 277,09 USD), Netflix (-5,10 Prozent auf 1.209,24 USD), West Pharmaceutical Services (-4,83 Prozent auf 210,89 USD) und Viatris (-4,21 Prozent auf 8,88 USD).

S&P 500-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 36.887.950 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 3,631 Bio. Euro im S&P 500 den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Mitglieder im Blick

Im S&P 500 weist die SVB Financial Group-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1.200,00 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

