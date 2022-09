Lucid Aktie News: Lucid verteuert sich am Montagnachmittag kräftig

Aktien in diesem Artikel Lucid 15,85 EUR

5,23% Charts

News

Analysen

Die Aktionäre schickten das Papier von Lucid nach oben. Im NDB-Handel gewann die Aktie um 04:22 Uhr 5,6 Prozent auf 15,92 USD. Im Tageshoch stieg die Lucid-Aktie bis auf 15,99 USD. Den NDB-Handel startete das Papier bei 15,44 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 6.637.962 Lucid-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 57,75 USD. Dieser Kurs wurde am 18.11.2021 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 72,43 Prozent über dem aktuellen Kurs der Lucid-Aktie. Am 13.05.2022 gab der Anteilsschein bis auf 13,25 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 20,15 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Lucid ließ sich am 03.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die Lucid-Bilanz für Q3 2022 wird am 14.11.2022 erwartet. Lucid dürfte die Q3 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 13.11.2023 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass Lucid 2022 einen Verlust in Höhe von -0,987 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lucid-Aktie

Tesla-Aktie durch US Inflation Reduction Act wieder im Aufwind? So könnte Tesla von den Maßnahmen profitieren

Nach Zahlenvorlage des Tesla-Konkurrenten: George Soros schmeißt Millionen Rivian-Aktien aus dem Depot

Tesla-Aktie zu teuer? - Diese drei E-Auto-Aktien bieten laut Analysten eine gute Kaufgelegenheit

Ausgewählte Hebelprodukte auf Lucid Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lucid Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lucid

Bildquellen: TIMOTHY A. CLARY/AFP via Getty Images