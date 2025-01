Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Anleger schicken Lucid am Nachmittag ins Plus

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Lucid. Zuletzt sprang die Lucid-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 3,09 USD zu.

Die Lucid-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr 1,5 Prozent im Plus bei 3,09 USD. Bei 3,10 USD erreichte die Lucid-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 3,06 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1.080.130 Lucid-Aktien umgesetzt.

Bei 4,43 USD markierte der Titel am 27.08.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 43,44 Prozent Plus fehlen der Lucid-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1,94 USD. Dieser Wert wurde am 16.11.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 37,28 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Lucid-Aktie.

Lucid-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Lucid gewährte am 07.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,41 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Lucid ein Ergebnis je Aktie von -0,28 USD vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 45,16 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 200,04 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 137,81 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Lucid dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 25.02.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 03.03.2026 erwartet.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Lucid 2024 einen Verlust in Höhe von -1,189 USD ausweisen wird.

