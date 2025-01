Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Anleger setzen Lucid am Nachmittag unter Druck

Blick auf Lucid-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Lucid. Zuletzt ging es für die Lucid-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 5,2 Prozent auf 2,91 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Lucid nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 5,2 Prozent auf 2,91 USD. Der Kurs der Lucid-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 2,88 USD nach. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 3,04 USD. Der Tagesumsatz der Lucid-Aktie belief sich zuletzt auf 3.037.246 Aktien.

Bei einem Wert von 4,43 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.08.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 52,06 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 16.11.2024 bei 1,94 USD. Der aktuelle Kurs der Lucid-Aktie ist somit 33,51 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Lucid-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Lucid gewährte am 07.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,41 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,28 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Lucid mit einem Umsatz von insgesamt 200,04 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 137,81 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 45,16 Prozent gesteigert.

Am 25.02.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Lucid veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 03.03.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Lucid.

Analysten gehen davon aus, dass Lucid 2024 einen Verlust in Höhe von -1,189 USD je Aktie ausweisen dürften.

