Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid verteuert sich am Montagnachmittag

Lucid im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Lucid. Das Papier von Lucid konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,0 Prozent auf 3,53 USD.

Die Lucid-Aktie konnte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 3,53 USD. In der Spitze legte die Lucid-Aktie bis auf 3,54 USD zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 3,54 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 626.413 Lucid-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (5,69 USD) erklomm das Papier am 30.09.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Lucid-Aktie derzeit noch 61,42 Prozent Luft nach oben. Am 24.04.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2,30 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Lucid-Aktie damit 53,59 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 USD an Lucid-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Lucid ließ sich am 05.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,34 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lucid -0,40 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 200,58 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 150,87 Mio. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 05.11.2024 erwartet.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Lucid-Verlust in Höhe von -1,179 USD je Aktie aus.

