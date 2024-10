Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid am Nachmittag im Minusbereich

So entwickelt sich Lucid

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Lucid. Die Lucid-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 0,6 Prozent auf 2,60 USD ab.

Die Lucid-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 2,60 USD. Die Lucid-Aktie gab in der Spitze bis auf 2,57 USD nach. Bei 2,61 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via NASDAQ 743.403 Lucid-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 5,31 USD. Dieser Kurs wurde am 15.12.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Lucid-Aktie mit einem Kursplus von 104,43 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2,30 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lucid-Aktie 11,56 Prozent sinken.

Lucid-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 05.08.2024 lud Lucid zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,34 USD gegenüber -0,40 USD im Vorjahresquartal verkündet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 200,58 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 32,95 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Lucid einen Umsatz von 150,87 Mio. USD eingefahren.

Voraussichtlich am 07.11.2024 dürfte Lucid Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 11.11.2025.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2024 ein Verlust in Höhe von -1,176 USD je Lucid-Aktie in den Büchern stehen.

