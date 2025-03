Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid am Nachmittag mit Aufschlag

Lucid im Fokus

Die Aktie von Lucid gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Lucid-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,7 Prozent auf 2,49 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Lucid nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 2,7 Prozent auf 2,49 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Lucid-Aktie bei 2,51 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 2,45 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 2.144.071 Lucid-Aktien umgesetzt.

Am 27.08.2024 erreichte der Anteilsschein mit 4,43 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 78,07 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 16.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 1,94 USD. Mit Abgaben von 22,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Lucid-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Lucid am 25.02.2025 vor. Lucid vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,22 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,29 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Lucid in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 49,20 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 234,47 Mio. USD im Vergleich zu 157,15 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.05.2025 veröffentlicht.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,917 USD je Lucid-Aktie belaufen.

