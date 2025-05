Börse New York in Rot: NASDAQ 100 fällt letztendlich zurück

NASDAQ 100-Kursentwicklung

Der NASDAQ 100 fiel am ersten Tag der Woche.

Am Montag fiel der NASDAQ 100 via NASDAQ letztendlich um 0,67 Prozent auf 19.967,94 Punkte. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Abschlag von 0,865 Prozent auf 19.928,82 Punkte an der Kurstafel, nach 20.102,61 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 20.100,61 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 19.899,28 Zählern.

So bewegt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 04.04.2025, den Stand von 17.397,70 Punkten. Der NASDAQ 100 wies vor drei Monaten, am 05.02.2025, einen Stand von 21.658,16 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.05.2024, stand der NASDAQ 100 bei 17.890,80 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 schlägt ein Minus von 4,80 Prozent zu Buche. In diesem Jahr markierte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 22.222,61 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16.542,20 Zählern verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit PayPal (+ 3,32 Prozent auf 60,69 EUR), eBay (+ 2,49 Prozent auf 70,31 USD), Electronic Arts (+ 2,41 Prozent auf 154,74 USD), Charter A (+ 2,40 Prozent auf 394,24 USD) und Fortinet (+ 2,36 Prozent auf 108,69 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen derweil ON Semiconductor (-8,35 Prozent auf 38,41 USD), Lucid (-6,72 Prozent auf 2,36 USD), Starbucks (-3,58 Prozent auf 81,66 USD), Apple (-3,15 Prozent auf 198,89 USD) und Diamondback Energy (-2,73 Prozent auf 133,08 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Konzerne

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 29.604.576 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 2,856 Bio. Euro macht die Microsoft-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel im Fokus

Im NASDAQ 100 weist die JDcom-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. The Kraft Heinz Company-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 5,59 Prozent gelockt.

