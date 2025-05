Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid am Donnerstagnachmittag fester

So entwickelt sich Lucid

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Lucid. Zuletzt sprang die Lucid-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 2,29 USD zu.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Lucid-Papiere um 15:50 Uhr 1,6 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die Lucid-Aktie bei 2,30 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 2,27 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 1.049.108 Lucid-Aktien den Besitzer.

Am 27.08.2024 markierte das Papier bei 4,43 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 93,65 Prozent hinzugewinnen. Am 16.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 1,94 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Lucid-Aktie 18,09 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Lucid-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Am 06.05.2025 lud Lucid zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,24 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,30 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 36,07 Prozent auf 235,05 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 172,74 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Lucid dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 11.08.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 11.05.2026.

Experten gehen davon aus, dass Lucid im Jahr 2025 -0,904 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

