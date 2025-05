Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid am Mittwochnachmittag im Plus

Notierung im Fokus

Die Aktie von Lucid zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Lucid-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,9 Prozent auf 2,38 USD.

Um 15:52 Uhr wies die Lucid-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 2,38 USD nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Lucid-Aktie bisher bei 2,42 USD. Mit einem Wert von 2,30 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 3.244.516 Lucid-Aktien.

Am 27.08.2024 markierte das Papier bei 4,43 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Lucid-Aktie 86,32 Prozent zulegen. Am 16.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 1,94 USD. Mit Abgaben von 18,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 erhielten Lucid-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Am 25.02.2025 lud Lucid zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,22 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,30 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 234,47 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Lucid 172,74 Mio. USD umgesetzt.

Lucid dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 11.08.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von Lucid rechnen Experten am 11.05.2026.

2025 dürfte Lucid einen Verlust von -0,919 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

