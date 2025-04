Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 sackt zum Start des Montagshandels ab

NASDAQ 100 im Blick

Der NASDAQ 100 fällt nach den Gewinnen vom Vortag heute in die Verlustzone.

Am Montag notiert der NASDAQ 100 um 15:54 Uhr via NASDAQ 2,55 Prozent leichter bei 16.954,82 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 3,60 Prozent auf 16.771,77 Punkte an der Kurstafel, nach 17.397,70 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 16.542,20 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 16.955,38 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 07.03.2025, stand der NASDAQ 100 noch bei 20.201,37 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 07.01.2025, einen Stand von 21.173,04 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.04.2024, wies der NASDAQ 100 18.108,46 Punkte auf.

Der Index büßte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 19,17 Prozent ein. Aktuell liegt der NASDAQ 100 bei einem Jahreshoch von 22.222,61 Punkten. 16.542,20 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Dollar Tree (+ 4,56 Prozent auf 70,63 USD), CoStar Group (+ 0,61 Prozent auf 73,06 USD), Lucid (-0,44 Prozent auf 2,27 USD), T-Mobile US (-0,65 Prozent auf 246,50 USD) und Mondelez (-1,21 Prozent auf 65,51 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil Strategy (-13,68 Prozent auf 253,45 USD), Tesla (-10,35 Prozent auf 214,65 USD), Palantir (-9,28 Prozent auf 67,14 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-9,01 Prozent auf 78,03 USD) und Arm (-7,96 Prozent auf 80,73 USD).

NASDAQ 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 31.101.167 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie weist im NASDAQ 100 mit 2,564 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte im Fokus

Unter den NASDAQ 100-Aktien verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die JDcom-Aktie mit 7,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die The Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,40 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

