Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid am Nachmittag nahezu unbewegt

Die Aktie von Lucid zeigt sich am Mittwochnachmittag ohne große Bewegung. Im NASDAQ-Handel kam die Lucid-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 2,43 USD.

Die Lucid-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr bei 2,43 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. Bei 2,46 USD erreichte die Lucid-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 2,41 USD markierte die Lucid-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 2,45 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 1.383.867 Lucid-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (4,43 USD) erklomm das Papier am 27.08.2024. Der aktuelle Kurs der Lucid-Aktie ist somit 82,10 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 16.11.2024 auf bis zu 1,94 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Lucid-Aktie mit einem Verlust von 20,37 Prozent wieder erreichen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Lucid am 25.02.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,22 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,29 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 234,47 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 157,15 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 12.05.2025 terminiert.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,917 USD je Lucid-Aktie.

