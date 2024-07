Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid wird am Nachmittag ausgebremst

Lucid im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Lucid. Zuletzt fiel die Lucid-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 3,45 USD ab.

Um 15:53 Uhr fiel die Lucid-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 3,45 USD ab. Die Abwärtsbewegung der Lucid-Aktie ging bis auf 3,44 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 3,51 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Lucid-Aktien beläuft sich auf 900.450 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 7,75 USD erreichte der Titel am 01.08.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 124,49 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 2,30 USD erreichte der Anteilsschein am 24.04.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 33,48 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Lucid-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Lucid 0,000 USD aus.

Lucid ließ sich am 06.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,30 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,43 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 172,74 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 149,43 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Die Lucid-Bilanz für Q2 2024 wird am 05.08.2024 erwartet.

Experten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -1,084 USD je Lucid-Aktie.

