DAX24.753 +0,1%Est506.005 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7900 -3,7%Nas23.031 +2,2%Bitcoin57.907 -2,9%Euro1,1858 +0,4%Öl68,27 +0,3%Gold4.996 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Microsoft 870747 Bayer BAY001 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Stellantis A2QL01 RENK RENK73 Siemens 723610 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX freundlich -- Asiens Börsen letztlich in Grün, Nikkei mit Rekord -- Bayer erhält US-Freigabe für Herbizid Stryax -- Rüstungsaktien, DroneShield, Novo Nordisk, BYD, Commerzbank, TUI im Fokus
Top News
Ausblick: Mattel legt Quartalsergebnis vor Ausblick: Mattel legt Quartalsergebnis vor
Hole Dir exklusive Börseninfos in Deine Inbox Hole Dir exklusive Börseninfos in Deine Inbox
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
KI und Robotik verändern die Wirtschaft. Mit diesem Amundi ETF kannst du in die Treiber dieser Revolution investieren. Hier mehr erfahren.

Luxemburger Flughafen rechnet erneut mit Passagierrekord

09.02.26 10:52 Uhr

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Luxemburgs Flughafen ist weiter im Aufwind. Die Passagierzahlen steigen Jahr um Jahr: Mit 5,3 Millionen Flugreisenden sei 2025 ein Rekord aufgestellt worden, teilte Flughafen-Chef Alexander Flassak auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Und: "Für dieses Jahr werden 5,7 Millionen Passagiere erwartet."

Wer­bung

Von Luxemburg können über 120 Ziele in 33 Ländern mit Linienflügen angeflogen werden. Hinzu kommen laut Flassak noch Charterflüge. 2024 wurden am Flughafen Findel 5,1 Millionen Passagiere gezählt.

Eine Milliarde Euro für Ausbau

"Wir stellen in unseren Erhebungen auch fest, dass sich unser Einzugsgebiet in der Großregion zunehmend erweitert", sagte der Airport-Chef. So sei es keine Seltenheit mehr, dass Passagiere aus Frankreich und Deutschland mehr als 100 Kilometer Anreisestrecke zum Flughafen haben.

Laut Flughafenbetreibergesellschaft Lux-Airport soll insgesamt rund eine Milliarde Euro bis 2032 investiert werden, um den Flughafen zu modernisieren und auszubauen. 2050 werden laut Flassak mehr als zehn Millionen Passagiere erwartet.

Wer­bung

Die Flugbewegungen im Passagierbereich seien zwischen 2019 und 2025 von rund 60.500 auf 58.500 zurückgegangen. "Das ist darauf zurückzuführen, dass die Auslastung der Flugzeuge sich erhöht hat und die Fluggesellschaften zunehmend größere Flugzeugtypen einsetzen", sagte der Flughafenchef./rtt/DP/mis