LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie News: STOXX 50 Aktie LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton am Mittag nahezu unbewegt

Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kam im XETRA-Handel um 12:22 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 802,40 EUR. Im Tageshoch stieg die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie bis auf 808,30 EUR. Der Kurs der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 789,00 EUR nach. Bei 795,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 973 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 808,30 EUR erreichte der Titel am 27.01.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie liegt somit 0,73 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 16.06.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 536,00 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einem Verlust von 49,70 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 824,45 EUR.

Am 26.01.2023 lud LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. Das vergangene Quartal hat LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton mit einem Umsatz von insgesamt 19.755,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14.706,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 34,33 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 26.07.2023 erwartet. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 23.07.2024 erwartet.

In der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 31,89 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com