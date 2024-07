Lyft Aktie News: Lyft am Montagnachmittag mit Einbußen

Blick auf Lyft-Kurs

Die Aktie von Lyft gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Lyft-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 2,4 Prozent auf 13,77 USD.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 2,4 Prozent auf 13,77 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Lyft-Aktie bis auf 13,65 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 14,11 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 325.143 Lyft-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 20,82 USD erreichte der Titel am 22.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 51,25 Prozent über dem aktuellen Kurs der Lyft-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 02.11.2023 (8,86 USD). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 35,67 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Lyft 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Lyft am 07.05.2024. Der Verlust je Aktie lag bei -0,08 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,50 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Lyft im vergangenen Quartal 1,28 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 27,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Lyft 1,00 Mrd. USD umsetzen können.

Voraussichtlich am 31.07.2024 dürfte Lyft Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,553 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

