Lyft Aktie News: Lyft am Nachmittag kaum bewegt

Wenig Veränderung zeigt am Montagnachmittag die Aktie von Lyft. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Lyft-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via NASDAQ bei 11,05 USD.

Zum Vortag unverändert notierte die Lyft-Aktie um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel bei 11,05 USD. In der Spitze gewann die Lyft-Aktie bis auf 11,10 USD. Bei 11,00 USD markierte die Lyft-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 11,08 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 226.889 Lyft-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.03.2024 bei 20,82 USD. Gewinne von 88,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 02.11.2023 bei 8,86 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Lyft-Aktie derzeit noch 19,86 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Lyft-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Lyft 0,000 USD aus.

Am 07.08.2024 hat Lyft die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,01 USD. Im Vorjahresquartal hatte Lyft ebenfalls ein EPS von -0,30 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,44 Mrd. USD – ein Plus von 40,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lyft 1,02 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 05.11.2024 dürfte Lyft Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,734 USD je Lyft-Aktie.

