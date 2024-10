Lyft Aktie News: Lyft am Nachmittag im Aufwind

Aktienentwicklung

Die Aktie von Lyft gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,2 Prozent auf 13,33 USD zu.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Lyft zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,2 Prozent auf 13,33 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Lyft-Aktie bisher bei 13,56 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 13,50 USD. Bisher wurden via NASDAQ 336.548 Lyft-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 22.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 20,82 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 56,19 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 8,86 USD. Dieser Wert wurde am 02.11.2023 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Lyft-Aktie 50,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Lyft-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Am 07.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,01 USD. Im Vorjahresquartal hatte Lyft ebenfalls ein EPS von -0,30 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,44 Mrd. USD – ein Plus von 40,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lyft 1,02 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Am 05.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Lyft veröffentlicht werden.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Lyft-Gewinn in Höhe von 0,748 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

