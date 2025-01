Lyft Aktie News: Lyft am Dienstagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Lyft. Die Lyft-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 13,55 USD.

Um 15:53 Uhr wies die Lyft-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 13,55 USD nach oben. In der Spitze gewann die Lyft-Aktie bis auf 13,74 USD. Mit einem Wert von 13,62 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 193.556 Lyft-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 22.03.2024 markierte das Papier bei 20,82 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 53,65 Prozent könnte die Lyft-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.08.2024 bei 8,93 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 34,13 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Lyft-Aktie.

Zuletzt erhielten Lyft-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Lyft ließ sich am 06.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,03 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,03 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,52 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 31,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,16 Mrd. USD in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 05.02.2025 dürfte Lyft Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,810 USD je Lyft-Aktie.

