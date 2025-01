Lyft Aktie News: Lyft am Nachmittag freundlich

Aktienkurs im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Lyft. Zuletzt ging es für das Lyft-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 2,2 Prozent auf 13,90 USD.

Das Papier von Lyft konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 2,2 Prozent auf 13,90 USD. Im Tageshoch stieg die Lyft-Aktie bis auf 13,93 USD. Bei 13,63 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 206.346 Lyft-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 20,82 USD. Dieser Kurs wurde am 22.03.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 49,78 Prozent könnte die Lyft-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 08.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 8,93 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,79 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Lyft seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Lyft veröffentlichte am 06.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,03 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Lyft ebenfalls -0,03 USD je Aktie eingebüßt. Lyft hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,52 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 31,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,16 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Lyft dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 11.02.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 11.02.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Lyft.

Den erwarteten Gewinn je Lyft-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,810 USD fest.

