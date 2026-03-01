Macron: Frankreich bleibt defensiv nach Angriff auf Soldaten

PARIS (dpa-AFX) - Nach dem Drohnenangriff auf französische Soldaten im Irak mit einem Toten und sechs Verletzten will Frankreich sich nicht in den Iran-Krieg hereinziehen lassen. "Angesichts des andauernden Krieges nimmt Frankreich eine rein defensive Haltung ein", sagte Präsident Emmanuel Macron in Paris. Frankreich befinde sich nicht im Krieg mit dem Iran und werde weiterhin "Besonnenheit, Gelassenheit und Entschlossenheit an den Tag legen".

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Nach dem Angriff auf die Soldaten bei Erbil im Nordirak am Donnerstagabend analysiere die französische Armee die Fakten und Umstände, sagte Macron. Er werde sich am Nachmittag mit dem irakischen Premierminister Schia al-Sudani beraten. "Unsere Soldaten wurden angegriffen, während sie - wie wir es seit mehreren Jahren tun

- im Rahmen einer internationalen Koalition gegen das Wiederaufleben

des Terrorismus in der Region und im Dienste der irakischen Souveränität kämpften. Das ist natürlich inakzeptabel", sagte der französische Präsident.

Pro-iranische Gruppierung droht Frankreich

Wer hinter dem Angriff auf den von den Franzosen genutzten Stützpunkt etwa 40 Kilometer südwestlich von Erbil steckte, blieb zunächst unklar. Eine pro-iranische bewaffnete Gruppe kündigte auf dem sozialen Netzwerk Telegram, an, "alle französischen Interessen im Irak und in der Region" ins Visier nehmen zu wollen, nachdem Frankreich seinen Flugzeugträger "Charles-de-Gaulle" in die Region verlegt habe. Zu dem Angriff auf die französischen Soldaten bekannte sich die Gruppe Ashab al-Kahf aber nicht explizit.

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Wie das französische Verteidigungsministerium mitteilte, befanden sich die sechs verletzten Soldaten weiterhin in einer Klinik im Irak. Ihre Rückholung nach Frankreich werde vorbereitet, wie auch die des getöteten Hauptfeldwebels./evs/DP/men