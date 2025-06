MÄRKTE ASIEN/Börsen machen Vortagsverluste wieder wett

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--An den Börsen in Ostasien kommt es zum Wochenausklang zu einer Erholung von den Vortagesabgaben. Treiber ist, dass US-Präsident Trump eine Entscheidung über die Beteiligung der USA am Krieg Israels gegen Iran um zwei Wochen verschoben hat. Das schürt Hoffnungen, dass sich die USA letztlich heraushalten werden. Die Ölpreise geben darauf kräftiger nach um gut 2 Prozent.

Für Zuversicht sorgt daneben, dass sich die europäischen Außenminister in Genf mit iranischen Vertretern treffen und diese zu einem raschen Dialog und einem Entgegenkommen bei den nuklearen Aktivitäten drängen werden. Laut dem französischen Außenminister geht es darum, Teheran dazu zu bringen, eine "substanzielle und dauerhafte" Reduzierung nicht nur seines Atomprogramms, sondern auch seines Programms für ballistische Raketen zu bewegen.

In Seoul steigt der Kospi um 1,2 Prozent. Dort stützt zusätzlich die Aussicht auf ein stärkeres Wachstum als Folge eines von der Regierung vorgeschlagenen Nachtragshaushalts. Laut den Analysten von Nomura könnte die japanische Notenbank darauf ihre Wachstumsprognose für das laufende Jahr auf 1,0 von 0,8 Prozent erhöhen. In Hongkong legt der HSI um 1,2 Prozent zu, während in Shanghai das Marktbarometer gut behauptet tendiert. Hier könnte etwas bremsen, dass die chinesische Notenbank wie weithin erwartet, ihren ein- und fünfjährigen Referenzzins für Bankkredite trotz der mauen Wirtschaft und der Zollunsicherheiten unverändert und nicht etwa weiter gesenkt hat.

Ebenso in Tokio, wo der Nikkei-225 um 0,1 Prozent auf 38.523 Punkte zulegt. Er wird gebremst von der Sorge über steigende Zinsen, nachdem neue Preisdaten höher als erwartet ausgefallen sind. Im Mai legten die Verbraucherpreise in Japan in der Kernrate um 3,7 Prozent im Jahresvergleich zu. Einen Tick höher als mit 3,6 Prozent geschätzt und deutlich über dem Zielwert der Notenbank von rund 2 Prozent.

June 20, 2025 00:48 ET (04:48 GMT)