DAX aktuell

Die Lage im Nahen Osten wird durch einen Kriegseintritt der USA voraussichtlich nicht unmittelbar eskalieren: Auch DAX-Anleger zeigen sich erleichtert.

Der DAX konnte den Freitagshandel um 0,61 Prozent höher bei 23.197,12 Punkten eröffnen und zeigt sich weiter stark.

Damit dürfte sich der deutsche Leitindex wieder von seiner 50-Tage-Durchschnittslinie sowie der Marke von 23.000 Punkten absetzen, an die er tags zuvor fast zurückgefallen war.

Wer­bung Wer­bung

DAX-Rekord derzeit kein Thema

Am 5. Juni hatte der deutsche Leitindex nach dem Leitzinsentscheid der Europäischen Zentralbank noch bei 24.479,42 Zählern ein neues Allzeithoch erreicht. Auch auf Schlusskursbasis erreichte der DAX an diesem Tag bei 24.323,58 Punkten einen neuen Rekord.

Nahost-Krieg bleibt weiter im Anlegerfokus

Das bestimmende Thema an den Börsen bleibt auch am Freitag die Sorge vor einer weiteren Eskalation des Krieges im Nahen Osten. Aus den USA kommen diesbezüglich aber zumindest leichte Entspannungssignale: US-Präsident Donald Trump zögert, direkt in den Konflikt einzugreifen und will innerhalb der nächsten zwei Wochen eine entsprechende Entscheidung treffen. Damit ist der Kriegseintritt der USA derweil nicht mehr ganz so unmittelbar wahrscheinlich, wie tags zuvor ein Pressebericht suggeriert hatte. Das Weiße Haus sieht immer noch "beträchtliche Chance" für Verhandlungen mit dem Iran.

Die Anleger schauen gespannt nach Genf. Dort wollen die Außenminister von Deutschland, Frankreich und Großbritannien an diesem Freitag mit ihrem Kollegen aus Teheran über das iranische Atomprogramm verhandeln. Vor dem Hintergrund eines möglichen Eingreifens der USA an der Seite Israels in den Krieg mit dem Iran ist es ein Ziel der europäischen Minister, den Iran zum Einlenken bei seinen Atomvorhaben zu bewegen und so zur Deeskalation beizutragen.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX