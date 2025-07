MÄRKTE ASIEN/Erleichterung über Zoll-Aufschub stützt Börsen

DOW JONES--An den Börsen in Ostasien und Australien haben am Dienstag positive Vorzeichen dominiert. Anleger reagierten erleichtert darauf, dass US-Präsident Donald Trump die Einführung von Strafzöllen auf Anfang August verschoben hat, um den Handelspartnern der USA mehr Zeit zur Aushandlung neuer Handelsabkommen zu geben.

Trump veröffentlichte auf seinem Social-Media-Kanal Truth Social am Montag Briefe an die Regierungen von 14 Ländern, darunter Japan, Südkorea und Malaysia, in denen er über die Höhe der Zölle und die neue Verhandlungsfrist informierte. Die meisten der neuen Zölle unterschieden sich jedoch nicht von dem, was Trump am sogenannten "Liberation Day" am 2. April angekündigt habe, stellte die Commerzbank fest. Daher dürften einige Beobachter die jüngste Ankündigung lediglich als eine neue Methode ansehen, die 90-tägige Zollpause zu verlängern - wenn auch nur um drei Wochen.

Der Nikkei-225-Index gewann in Tokio 0,3 Prozent auf 39.689 Punkte, auch gestützt von dem zum Dollar nachgebenden Yen. In Shanghai rückte der Composite-Index um 0,7 Prozent vor. Der Hang-Seng-Index legte in Hongkong im späten Handel um 0,8 Prozent zu. Im südkoreanischen Seoul verbesserte sich der Kospi um 1,8 Prozent. Schwache Zahlen von Index-Schwergewicht Samsung belasteten nicht.

Entgegen der positiven Tendenz in der Region schloss der S&P/ASX-200 in Sydney kaum verändert. Die australische Notenbank hatte wider Erwarten den Leitzins nicht gesenkt. Der australische Dollar legte daraufhin zu. Bankenwerte profitierten etwas vom unveränderten Leitzins. Commonwealth Bank of Australia stiegen um 0,8 Prozent, National Australia Bank um 0,6 Prozent und ANZ um 0,3 Prozent.

In Seoul verbilligten sich die Aktien von Samsung Electronics um 0,5 Prozent. Bei der Vorlage vorläufiger Zahlen zum zweiten Quartal meldete der südkoreanische Technologiekonzern einen überraschend kräftigen Gewinnrückgang. Grund seien die US-Handelsbeschränkungen gegenüber China und verzögerte Verkäufe von fortschrittlichen Chips für Künstliche Intelligenz an Nvidia. Allerdings kündigte Samsung gleichzeitig einen Aktienrückkauf an, was den Druck auf die Aktie gemildert haben dürfte. Die Aktien des kleineren Wettbewerbers SK Hynix stiegen um 4,2 Prozent. Hier dürfte Erleichterung über die Verlängerung der Zollpause gestützt haben.

Auch andernorts profitierten Technologiewerte von der Fristverlängerung. In Tokio rückten Advantest um 2,5 und Renesas um 2,7 Prozent vor. In Hongkong ging es mit Semiconductor Manufacturing International um 1,8 Prozent aufwärts.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.590,70 +0,0% +5,4% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 39.688,81 +0,3% -0,2% 08:30

Kospi (Seoul) 3.114,95 +1,8% +29,8% 08:30

Schanghai-Comp. 3.497,48 +0,7% +3,7% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 24.082,72 +0,8% +19,2% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:30 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1748 0,3 1,1710 1,1748 +13,7%

EUR/JPY 171,75 0,4 170,98 170,43 +4,4%

EUR/GBP 0,8616 0,1 0,8606 0,8631 +4,2%

GBP/USD 1,3636 0,2 1,3605 1,3610 +9,2%

USD/JPY 146,19 0,1 146,02 145,08 -8,2%

USD/KRW 1.368,25 -0,5 1.375,61 1.369,25 -7,7%

USD/CNY 7,1535 -0,1 7,1597 7,1539 -0,8%

USD/CNH 7,1723 -0,1 7,1792 7,1746 -2,3%

USD/HKD 7,8500 0,0 7,8491 7,8499 +1,0%

AUD/USD 0,6536 0,7 0,6491 0,6508 +5,9%

NZD/USD 0,6017 0,3 0,5999 0,6010 +8,2%

BTC/USD 108.339,40 0,1 108.183,55 108.925,90 +15,4%

ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 67,51 67,93 -0,6% -0,42 -7,3%

Brent/ICE 67,63 67,61 +0,0% +0,02 -6,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.337,61 3.336,48 +0,0% +1,14 +27,2%

Silber 31,37 31,41 -0,1% -0,04 +12,4%

Platin 1.176,85 1.174,11 +0,2% +2,74 +35,3%

Kupfer 4,97 4,98 -0,3% -0,02 +24,6%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

