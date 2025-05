MÄRKTE ASIEN/Etwas fester mit Hoffnung auf Handelsgespräche

DOW JONES--Verhalten optimistische Stimmung dominiert am Donnerstag an den Börsen in Ostasien und Australien. Anleger setzen auf positive Ergebnisse der für das Wochenende angekündigten Gespräche zwischen Vertretern der USA und Chinas: In der Schweiz werden der US-Finanzminister Scott Bessent und der Handelsbeauftragte Jamieson Greer mit dem chinesischen Stellvertretenden Ministerpräsidenten He Lifeng zusammenkommen.

Überdies wird US-Präsident Donald Trump am Donnerstag den Rahmen für ein Handelsabkommen mit Großbritannien bekanntgeben, wie das Wall Street Journal unter Berufung auf informierte Personen berichtet. Trump hatte auf seiner Plattform Truth Social am Mittwoch einen Deal mit einem "großen und hoch angesehenen Land" angekündigt.

Erneut etwas gedämpft wird die Stimmung in der Region von dem bewaffneten Konflikt zwischen Indien und Pakistan in der Region Kaschmir.

An der Börse in Tokio liegt der Nikkei-225-Index 0,4 Prozent im Plus bei 36.920 Punkten. In Schanghai rückt der Composite-Index um 0,4 Prozent vor. Der Hang-Seng-Index in Hongkong steigt um 1,1 Prozent, angeführt von Technologiewerten, deren Subindex um 1,6 Prozent zulegt. Im südkoreanischen Seoul gewinnt der Kospi 0,5 Prozent. In Sydney geht es mit dem S&P/ASX-200 um 0,4 Prozent aufwärts.

Aktien des Chipsektors profitieren von Überlegungen der USA, die unter Trumps Vorgänger Joe Biden beschlossenen Beschränkungen von KI-Chipexporten in bestimmte Länder zu überarbeiten. Die Biden-Regelung sei zu komplex, übertrieben bürokratisch und würde Innovationen in den USA behindern, sagte eine Sprecherin des US-Handelsministeriums. In den USA hatte die Nvidia-Aktie in Reaktion auf die Nachricht deutlicher zugelegt, in Asien geht es für die Aktien der Zulieferer Taiwan Semiconductor Manufacturing und SK Hynix um 0,9 bzw 1,1 Prozent aufwärts. Das Kospi-Schwergewicht Samsung Electronics gewinnt 0,6 Prozent.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.210,90 +0,4% -0,1% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 36.919,65 +0,4% -7,7% 08:30

Kospi (Seoul) 2.586,12 +0,5% +7,8% 08:30

Schanghai-Comp. 3.355,26 +0,4% -1,1% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 22.941,91 +1,1% +13,0% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:25 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1327 0,1 1,1314 1,1363 +9,9%

EUR/JPY 162,72 0,0 162,68 162,63 -0,6%

EUR/GBP 0,8488 -0,3 0,8510 0,8510 +2,8%

GBP/USD 1,3345 0,4 1,3294 1,3352 +6,8%

USD/JPY 143,66 -0,1 143,78 143,13 -9,5%

USD/KRW 1.395,40 -0,2 1.398,29 1.396,03 -6,8%

USD/CNY 7,2128 0,0 7,2115 7,2049 -0,2%

USD/CNH 7,2341 0,1 7,2279 7,2273 -1,7%

USD/HKD 7,7709 0,1 7,7597 7,7595 -0,2%

AUD/USD 0,6455 0,4 0,6427 0,6482 +4,9%

NZD/USD 0,5971 0,5 0,5943 0,6002 +7,4%

BTC/USD 99.312,40 2,2 97.142,00 96.743,40 +1,5%

ROHOEL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 58,66 58,00 +1,1% +0,66 -18,0%

Brent/ICE 61,63 60,95 +1,1% +0,68 -17,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.389,36 3.362,05 +0,8% +27,31 +30,5%

Silber 29,02 28,7 +1,1% +0,32 +4,9%

Platin 871,5 865,21 +0,7% +6,29 -0,7%

Kupfer 4,632 4,6165 +0,3% +0,02 +14,1%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

(Angaben ohne Gewaehr)

