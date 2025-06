MÄRKTE ASIEN/Sehr fest - Nahostkrieg könnte enden

DOW JONES--Mit einer deutlichen Erholung haben Asiens Börsen auf die Entspannungszeichen im Nahen Osten reagiert. Wie nun auch die israelische Regierung verlauten ließ, will man einen Waffenstillstand. Über iranische Medien wurde das Einverständnis der dortigen Regierung kommuniziert.

In Südkorea legte der Kospi knapp 3 Prozent zu und in Thailand der Seti-Index 2,4 Prozent. In Taiwan und China (Hongkong) ging es bis zu 2,1 Prozent nach oben. Hilfreich war, dass der Iran seine Verhandlungsbereitschaft bereits durch nur gesichtswahrende Gegenschläge auf US-Stützpunkte signalisiert hatte. "Der Gegenschlag sieht sehr angemessen aus", sagt Jason Pride, CIO von Glenmede. Iran habe damit die Absicht gezeigt, die Lage nicht eskalieren zu lassen.

"Dieses nüchterne Vorgehen dürfte nun auch die Grundlage der anstehenden Verhandlungen sein und von den Märkten positiv aufgenommen werden", sagte ein Stratege am Morgen.

In Asien sanken entsprechend die Sorgen vor einer Ölpreis-Explosion, die den dortigen Volkswirtschaften schwer geschadet hätte. Alle Ölsorten haben mittlerweile sämtliche Gewinne seit Beginn des israelischen Angriffs wieder abgegeben. Im elektronischen Handel an der Börse Chicago zeigen sich die WTI-Kontrakte mittlerweile sogar unter der 66-Dollar-Marke, nachdem sie zu Beginn des Krieges noch auf fast 80 Dollar gesprungen waren.

Im Sog der Ölpreise ging es mit den Branchenaktien in der Region nach unten. So verbilligten sich in Tokio Inpex um 6,8 Prozent, Woodside Energy verloren in Sydney 6,5 Prozent und CNOOC in Hongkong 1,3 Prozent.

In Seoul verteuerten sich SK Hynix um 7,3 Prozent. Anleger wetteten auf gute Zahlen des Chipkonzerns, wie Händler sagten. Das Unternehmen gilt auch als möglicher Nutznießer der südkoreanischen KI-Initiativen unter dem neuen Präsidenten Lee Jae-myung. Das Indexschwergewicht Samsung Electronics schloss 4,3 Prozent höher.

