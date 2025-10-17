DAX23.786 -2,0%Est505.577 -1,3%MSCI World4.279 -0,3%Top 10 Crypto14,30 -4,2%Nas22.563 -0,5%Bitcoin90.295 -2,3%Euro1,1712 +0,2%Öl60,68 -0,6%Gold4.327 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 Plug Power A1JA81 HENSOLDT HAG000 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 NEL ASA A0B733 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 Tesla A1CX3T Amazon 906866 thyssenkrupp 750000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Sorgen über US-Kreditkrise: DAX fällt vorbörslich -- Asiens Märkte unter Druck -- Conti übertrifft Erwartungen -- Novo Nordisk, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT , Essilor-Luxottica im Fokus
Top News
Tesla-Aktie mit Milliardenwette auf Elon Musk: Warum der CEO auch bei Misserfolg abkassieren könnte Tesla-Aktie mit Milliardenwette auf Elon Musk: Warum der CEO auch bei Misserfolg abkassieren könnte
Volvo-Aktie: Nachfrageschwäche in Nordamerika belastet Lkw-Bauer Volvo-Aktie: Nachfrageschwäche in Nordamerika belastet Lkw-Bauer
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZertifikateAwards: Jetzt für finanzen.net zero abstimmen und eine Reise nach Berlin gewinnen!

MÄRKTE ASIEN/Sorgen über US-Kreditkrise zieht Börsen nach unten

17.10.25 09:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. (MTFG)
12,62 EUR -0,13 EUR -1,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. (SMFG)
21,91 EUR -0,54 EUR -2,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Bis auf die Börse in Südkorea sind die asiatischen Handelsplätze am Freitag den negativen US-Vorgaben gefolgt. Die Abgaben in Asien fielen aber sehr viel heftiger aus als jene in den USA. Geprägt war das Geschäft von Kursrückgängen im Finanzsektor, nachdem die Regionalbanken Zions Bancorp und Western Alliance von Problemen mit Kreditnehmern und faulen Krediten berichtet hatten. Händler sprachen von wachsenden Sorgen hinsichtlich des US-Kreditmarktes - einige brachten sogar eine möglichen Bankenkrise in den USA ins Spiel. Zwar handele es sich nicht um einen systemischen Kreditkollaps, aber um ein klares Warnsignal, hieß es.

Wer­bung

"Die Volatilität bei den Regionalbanken, kombiniert mit dem jüngsten Zusammenbruch des Subprime-Kreditgebers Tricolor Holdings, lässt Anleger an der allgemeinen Gesundheit der US-Kreditmärkte zweifeln", sagte NAB-Devisenstratege Rodrigo Catril. Daher zählten auch in Asien Finanzwerte zu den Verlierern. Die sinkende Risikobereitschaft zeigte sich auch in einem weiteren Rekordhoch bei Gold, steigenden Yen-Wechselkursen und anziehenden Notierungen bei japanischen Staatsanleihen.

In Japan verlor der Nikkei-225 - auch belastet von der Yen-Stärke - 1,4 Prozent auf 47.582 Punkte. Der Gouverneur der Bank von Japan, Kazuo Ueda, hielt indes die Tür für eine kurzfristige Zinserhöhung weiter offen. Gleichwohl gaben die Renditen japanischer Staatsanleihen wegen der gestiegenen Risikoaversion nach. Im Finanzsektor rauschten Mitsubishi UFJ Financial um 3 Prozent und Sumitomo Mitsui Financial um 2,5 Prozent mit den Schlagzeilen um die US-Banken gen Süden. Die positive Wachstumsprognose des Internationalen Währungsfonds (IWF) zu Japan ging angesichts der stark verminderten Risikobereitschaft völlig unter.

Südkorea trotzt dem Trend

In China gaben die Börsen ebenfalls deutlich nach - der HSI in Hongkong im späten Handel um 2,3 Prozent und der Shanghai-Composite um 2,0 Prozent. Der weiter schwelende Handelskonflikt mit den USA belastete zudem weiter. In Südkorea stieg der Kospi zunächst auf ein neues Allzeithoch - getrieben von Hoffnungen auf ein Handelsabkommen mit den USA. Allerdings kam der Index bis zum Handelsende von den Tageshochs wieder deutlich zurück und schloss unverändert. Damit hielt sich der Index im regionalen Vergleich aber ausgesprochen wacker. Vertreter beider Staaten hatten sich optimistisch über das Zustandekommen eines Handelsabkommens geäußert.

Wer­bung

Der australische S&P/ASX-200 büßte 0,8 Prozent ein, Händler sprachen auch von Gewinnmitnahmen nach den jüngsten Rekorden. Die Krise um die US-Regionalbanken habe dabei als willkommener Anlass gedient. Nach der unerwarteten Nachricht vom Anstieg der Arbeitslosigkeit haben die australischen Finanzmärkte ihre Wetten auf eine Zinssenkung im November rasch erhöht. Die Wahrscheinlichkeit dafür hat sich auf rund 70 Prozent verdoppelt. Die Hoffnung auf Zinssenkungen in Australien verhinderte höhere Abschläge am Aktienmarkt.

===

INDEX zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.995,30 -0,8% +10,2% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 47.582,15 -1,4% +19,5% 08:30

Kospi (Seoul) 3.748,89 +0,0% +56,2% 08:30

Schanghai-Comp. 3.836,87 -2,0% +16,7% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 25.292,09 -2,3% +29,1% 10:00

Wer­bung

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 09:34 % YTD

EUR/USD 1,1709 0,2 1,1690 1,1650 +12,4%

EUR/JPY 175,16 -0,4 175,85 175,98 +8,0%

EUR/GBP 0,8703 0,0 0,8699 0,8684 +5,0%

GBP/USD 1,3455 0,1 1,3436 1,3415 +7,1%

USD/JPY 149,59 -0,6 150,44 151,06 -3,9%

USD/KRW 1.421,25 0,3 1.416,62 1.418,50 -3,7%

USD/CNY 7,1051 0,1 7,1014 7,1053 -1,4%

USD/CNH 7,1304 0,1 7,1255 7,1272 -2,8%

USD/HKD 7,7688 -0,0 7,7708 7,7719 +0,1%

AUD/USD 0,6461 -0,4 0,6486 0,6503 +5,2%

NZD/USD 0,5726 0,0 0,5726 0,5736 +2,2%

BTC/USD 106.381,05 -1,9 108.487,65 110.902,35 +17,2%

ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 56,69 56,99 -0,5% -0,30 -20,1%

Brent/ICE 60,73 61,06 -0,5% -0,33 -18,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.356,00 4.326,23 +0,7% +29,78 +60,5%

Silber 54,04 54,175 -0,3% -0,14 +83,9%

Platin 1.448,38 1.469,31 -1,4% -20,93 +62,6%

Kupfer 4,95 5,00 -1,1% -0,05 +20,3%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/uxd

(END) Dow Jones Newswires

October 17, 2025 03:35 ET (07:35 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Mitsubishi UFJ Financial Group

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Mitsubishi UFJ Financial Group

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. (MTFG)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. (MTFG)

DatumRatingAnalyst
22.01.2007Update UnionBanCal Corp.: Market PerformFriedman, Billings Ramsey & Co
20.10.2006Update UnionBanCal Corp.: SellAG Edwards
20.10.2006Update UnionBanCal Corp.: HoldSanders Morris Harris
24.04.2006Update UnionBanCal Corp.: Sector PerformRBC Capital Markets
20.04.2006Update UnionBanCal Corp.: Market PerformFriedman, Billings Ramsey & Co
DatumRatingAnalyst
04.01.2006Update UnionBanCal Corp.: BuyJanney Montgomery Scott
26.08.2005Update UnionBanCal Corp.: OutperformKeefe Bruyette
08.07.2005Update UnionBanCal Corp.: Strong BuySanders Morris Harris
24.06.2005Update UnionBanCal Corp.: OutperformKeefe Bruyette
21.04.2005Update UnionBanCal Corp.: BuyLegg Mason
DatumRatingAnalyst
22.01.2007Update UnionBanCal Corp.: Market PerformFriedman, Billings Ramsey & Co
20.10.2006Update UnionBanCal Corp.: HoldSanders Morris Harris
24.04.2006Update UnionBanCal Corp.: Sector PerformRBC Capital Markets
20.04.2006Update UnionBanCal Corp.: Market PerformFriedman, Billings Ramsey & Co
14.12.2005Update UnionBanCal Corp.: NeutralJP Morgan
DatumRatingAnalyst
20.10.2006Update UnionBanCal Corp.: SellAG Edwards

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. (MTFG) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen