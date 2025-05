MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - China nach Exportdaten etwas leichter

DOW JONES--Zum Wochenausklang lässt sich an den Börsen in Ostasien und Australien keine einheitliche Tendenz ausmachen. Einige Handelsplätze, vor allem die japanische Börse, profitieren davon, dass die USA ein Rahmenabkommen für einen Handelsvertrag mit Großbritannien geschlossen haben. Diesem ersten "Trade Deal" sollen viele weitere folgen, wie US-Präsident Donald Trump am Donnerstag ankündigte. Zudem trifft sich am Wochenende US-Finanzminister Scott Bessent mit dem chinesischen Stellvertretenden Ministerpäsidenten He Lifeng in der Schweiz zu Gesprächen. Das weckt Hoffnungen auf ein baldiges Ende des Zollstreits mit China.

Die chinesischen Börsen zeigen sich davon gleichwohl unbeeindruckt. Auch die Daten zur chinesischen Handelsbilanz stützen nicht. Die chinesischen Exporte stiegen im April insgesamt zwar weniger stark als im März, aber immer noch deutlich stärker als angenommen. Die Exporte in die US brachen allerdings aufgrund der hohen US-Strafzölle ein. In Shanghai sinkt der Composite-Index um 0,3 Prozent. In Hongkong tendiert der Hang-Seng-Index kaum verändert.

Der Nikkei-225-Index gewinnt in Tokio 1,3 Prozent auf 37.415 Punkte, auch gestützt vom Yen, der zum US-Dollar schwächer tendiert. Das stützt Aktien exportorientierter Branchen wie Elektronik, Technologie und Automobilbau. Unter den Einzelwerten gewinnen Nippon Telegraph & Telephone 4 Prozent, nachdem das Unternehmen Zahlen zum Geschäftsjahr 2024/25 vorgelegt hat. Negativ werden hingegen die Zahlen von Kawasaki Heavy Industries (-2,2%) aufgenommen.

Etwas fester zeigt sich der australische Aktienmarkt; der S&P/ASX-200 steigt in Sydney um 0,5 Prozent. Die Aktien von Macquarie verteuern sich um gut 4 Prozent, nachdem die Investmentbank Zahlen zum vergangenen Geschäftsjahr vorgelegt und die Dividende erhöht hat. Macquarie sieht sich nach den Worten des CEO gut gerüstet, um die aktuelle Lage zu bewältigen und mittelfristig "überragende" Ergebnisse zu liefern.

In Seoul tendiert der Kospi kaum verändert. Korea Zinc springen um 10 Prozent nach oben. Das Unternehmen hat im vergangenen Jahr 2 Millionen eigene Aktien zurückgekauft, die bis zum Ende dieses Jahres aus dem Aktienregister gestrichen werden sollen.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.230,40 +0,5% +0,2% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 37.415,13 +1,3% -7,8% 08:30

Kospi (Seoul) 2.578,85 -0,0% +7,5% 08:30

Schanghai-Comp. 3.343,38 -0,3% -0,3% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 22.777,82 +0,0% +13,2% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:15 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1227 0,0 1,1227 1,1280 +9,3%

EUR/JPY 163,36 -0,3 163,82 162,88 -0,2%

EUR/GBP 0,8483 0,1 0,8471 0,8499 +2,9%

GBP/USD 1,3235 -0,1 1,3251 1,3272 +6,2%

USD/JPY 145,50 -0,3 145,92 144,40 -8,6%

USD/KRW 1.401,56 -0,2 1.404,86 1.400,22 -5,2%

USD/CNY 7,2190 0,0 7,2176 7,2160 +0,0%

USD/CNH 7,2485 0,1 7,2427 7,2371 -1,4%

USD/HKD 7,7743 0,0 7,7722 7,7724 -0,1%

AUD/USD 0,6407 0,1 0,6401 0,6407 +3,9%

NZD/USD 0,5895 -0,2 0,5904 0,5920 +6,2%

BTC/USD 102.509,55 -0,3 102.830,65 99.156,55 +4,1%

ROHOEL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 60,18 60,40 -0,4% -0,22 -19,2%

Brent/ICE 63,07 63,12 -0,1% -0,05 -18,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.314,11 3.305,23 +0,3% +8,88 +28,2%

Silber 28,92 28,97 -0,2% -0,05 +2,9%

Platin 877,28 873,31 +0,5% +3,97 -1,2%

Kupfer 4,488 4,561 -1,6% -0,07 +10,5%

