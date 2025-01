Marktbericht aktuell

Der DAX kann am Freitag erstmals die Marke von 21.500 Punkten erreichen - die Gewinne hält er jedoch nicht.

Der DAX eröffnete den Freitagshandel 0,24 Prozent im Plus bei 21.463,15 Punkten. Auch im weiteren Verlauf steigt er nach oben und markierte bei 21.520,50 Einheiten eine neue Bestmarke über der 21.500er-Schwelle. Mit einer schwächeren Wall Street fällt inzwischen auch der DAX leicht in die Verlustzone.

Erst gestern hatte der Leitindex bei 21.423,02 Zählern einen neuen Rekord aufgestellt. Bei 21.411,53 Punkten erreichte er dann auch einen neuen Höchststand auf Schlusskursbasis.

Zollangst nicht vorbei - aber wohl abgemildert

Trump stellte Zölle als Machtinstrument gegen China dar und sagte dem Sender Fox News: "Sie wollen sie nicht, und ich würde sie lieber nicht einsetzen müssen". Laut dem Marktbeobachter Jim Reid von der Deutschen Bank sind dies zwar "spontane Bemerkungen" des US-Präsidenten, die Anlegern aber etwas Hoffnung gäben. "Sie haben am Finanzmarkt über Nacht das Gefühl hinterlassen, dass es ein Szenario gibt, in dem China bei dem Zollregime dem Schlimmsten entgeht", schrieb er am Morgen. Im DAX besonders gefragt waren die Autobauer, die wegen der China-Hoffnung einen weiteren Erholungsversuch starteten.

DAX in überkaufter Marktlage - Kommt die Korrektur?

Bezüglich des DAX stellt sich die Helaba die Frage, wie lange die Zuversicht noch anhält und die Perspektive sinkender EZB-Leitzinsen für Unterstützung sorgen kann. "Die Gefahr von Rücksetzern ist vorhanden, zumal es von technischer Seite Signale einer überkauften Marktlage gibt", schrieben die Autoren Ralf Umlauf und Ulrich Wortberg am Freitag in ihrem Morgenkommentar.

