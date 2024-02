Marktbericht

Auch vor dem Wochenende geht es am deutschen Aktienmarkt weiter bergauf.

Der DAX stieg mit einem Aufschlag von 0,41 Prozent bei 17.117,37 Punkten in die Freitagssitzung ein. Zwischenzeitlich geht es bis auf 17.196,67 Zähler nach oben - neuer Rekord. Kurz vor der 17.200-er Marke dreht das Börsenbarometer ab. Derzeit legt der deutsche Leitindex 0,75 Prozent auf 17.174,62 Zähler zu.

Zinsen bleiben im Fokus - böses Erwachen voraus?

Die Stimmung am Aktienmarkt ist gut, steigende Zinsen in Europa werden aktuell negiert. Die Frage ist, ob es hier noch ein böses Erwachen geben wird, oder ob die Berichtssaison gezeigt hat, dass die Unternehmen mit den erreichten Zinsniveaus gut leben können und die erwarteten Zinssenkungen durch die Europäische Zentralbank (EZB) und die US-Notenbank kommen werden, eben nur später.

Bilanzen als Kurstreiber

Kurstreiber sind nach wie vor gute Nachrichten von der Berichtssaison. Sie läuft auf beiden Seiten des Atlantiks sehr gut. Allerdings könnten die neuen Hochs auch mit dem kleinen Verfalltag zusammenhängen, geben Händler zu bedenken. Hier gebe es Eindeckungsbedarf vom Optionsmarkt, der aber bereits am Montag wieder in sich zusammenfallen werde.

US-Konjunkturdaten am Nachmittag

US-Konjunkturdaten waren zuletzt zwar uneinheitlich ausgefallen, Investoren schauten aber vor allem auf eher schwache Einzelhandelsumsätze. Sorgen, dass die Konsumlaune überhitzt, seien gemindert worden, schrieb Experte Stephen Innes vom Vermögensverwalter SPI Asset Management.

Eine starke Kauffreude kann die Preise und damit auch die Inflation nach oben treiben. In dem Fall würde die US-Notenbank Fed womöglich noch länger mit einer ersten Leitzinssenkung warten. Vor diesem Hintergrund richten sich zum Wochenschluss die Blicke auf weitere Konjunkturdaten aus den USA. Die Erzeugerpreise sowie das Konsumklima der Uni Michigan werden am Nachmittag veröffentlicht. Erwartet wird sowohl bei der Gesamtrate als auch der Kernrate ex Nahrung und Energie nur ein Anstieg um 0,1 Prozent.

Redaktion finanzen.net / Dow Jones Newswires / dpa-AFX