Minus an Frankfurter Börse: DAX schließt den ersten Tag der Woche schwach ab

Marktbericht

Nach der jüngsten Aufwärtsbewegung am deutschen Aktienmarkt hielten sich die Anleger zu Beginn der neuen Börsenwoche zurück.

Zur Eröffnung am Montag stand beim DAX ein Abschlag von 0,22 Prozent auf 16.924,39 Punkte an der Kurstafel. Auch im weiteren Verlauf hielt sich das Börsenbarometer im negativen Bereich auf. Schlussendlich verbuchte der deutsche Leitindex einen Abschlag von 0,12 Prozent auf 16.941,71 Zähler.

Die Saison der Quartalsbilanzen nahm zum Wochenstart eine Auszeit, und auch marktbewegende Konjunkturdaten standen nicht auf der Agenda. Die Quartalsberichtssaison der Unternehmen kommt im weiteren Wochenverlauf in Schwung. Der wohl wichtigste Termin steht am Mittwochabend mit der Sitzung der US-Notenbank Fed zum Leitzins an.

Weiteres Rekordhoch "nur eine Formsache"

Nach der starken Vorwoche sind Analysten optimistisch gestimmt: "Der DAX hat den Ausbruch aus dem Trendkanal geschafft und damit neues Aufwärtspotenzial eröffnet", schrieb Markttechnik-Experte Christoph Geyer. Ein weiteres Rekordhoch dürfte somit in der neuen Woche "nur eine Formsache sein".

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX