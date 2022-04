Minus-Eröffnung: DAX fällt unter 14.000-Punkte-Marke

Mit dem DAX geht es am Dienstag zunächst um 1,66 Prozent auf 13.956,56 Punkte südwärts. Damit fällt das Börsenbarometer unter die psychologisch wichtige Marke von 14.000 Zählern.

Der Ausverkauf der Technologie-Werte geht bei steigenden Anleihen-Renditen weiter. Am Morgen zeigten sich Asiens Börsen entsprechend schwach.

Risikoneigung sinkt

"Die Anleger scheuen weiter das Risiko", so ein Börsianer gegenüber dpa-AFX. Am Nachmittag dürften die US-Verbraucherpreise einen deutlichen Anstieg der Teuerungsrate gegenüber Februar zeigen. Die Experten der Commerzbank halten es zwar für gut möglich, dass die Kernrate der Inflation/a> (ohne Energie und Nahrungsmittelpreise) ihren Höchststand erreicht hat. Sie dürfte aber bis zum Ende des Jahres über fünf Prozent bleiben und damit "fernab von Preisstabilität". Neue ZEW-Daten Mit den deutschen ZEW-Konjunkturerwartungen wird am Vormittag zudem ein wichtiger Frühindikator veröffentlicht. Es zeichne sich ein weiterer Stimmungsrückgang ab, hieß es am Morgen von den Experten der Helaba. Im Vormonat waren die Erwartungen der Finanzmarktteilnehmer aufgrund des Ukraine-Krieges und der Sanktionen gegen Russland mit einem noch nie dagewesenen Tempo gefallen.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX

