Nach rotem Start an Frankfurter Börse: DAX dreht in die Gewinnzone

Der DAX stieg mit einem Abschlag von 0,79 Prozent bei 12.175,52 Punkten in den Handel ein. Inzwischen dämmt der DAX die Verluste ein und gewinnt 0,06 Prozent auf 12.280,13 Zähler.

Belastend wirkt sich der robuste US-Arbeitsmarkt aus, der bereits am Freitag die Hoffnungen auf eine bald wieder gemächlichere US- Geldpolitik zerschlagen hatte. Meldungen über Explosionen in der ukrainischen Hauptstadt Kiew lasteten zusätzlich auf der Stimmung.

Zinspolitik im Fokus

Nach einem vielversprechenden Auftakt in den Oktober waren an den Börsen schon Mitte vergangener Woche wieder dunkle Wolken aufgezogen. Die jüngste Erholung habe sich als Strohfeuer entpuppt und die Anleger hätten ernüchtert "die Flinte ins Korn geworfen", sagte Marktbeobachter Christian Henke vom Broker IG. "Die Marktteilnehmer, die gehofft hatten, die Notenbanken treten auf die Zinsbremse, wurden auf dem falschen Fuß erwischt". Am Freitag hatte ein robuster Arbeitsmarktbericht aus den Vereinigten Staaten die Hoffnungen der Anleger auf weniger aggressive weitere Leitzinsanhebungen der US-Notenbank Fed endgültig zunichte gemacht.

