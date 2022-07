US-Inflationsdaten mit Spannung erwartet: DAX am Mittwoch unter Druck

Der DAX startete mit einem Minus von 0,8 Prozent bei 12.800,87 Punkten und bleibt im weiteren Verlauf mit einem derzeitigen Abschlag von 0,66 Prozent auf 12.819,76 Zähler in der Verlustzone.

Damit gerät der deutsche Leitidnex erst einmal wieder unter Druck. Vor den mit Spannung erwarteten Verbraucherpreiszahlen aus den USA am Nachmittag dürften sich die Anleger eher zurückhalten. Laut Marktbeobachter Michael Hewson vom Broker CMC werden diese wohl noch nicht die erhofften Entspannungssignale senden. Er erwartet die Inflation auf einem erneuten 40-Jahres-Hoch. Dies würde den Druck auf die US-Notenbank Fed hochhalten. Laut Hewson waren daher im gestrigen New Yorker Späthandel wieder Sorgen über ein verlangsamtes Wachstum und schnelle geldpolitische Straffungen in den Mittelpunkt gerückt.

Am deutschen Markt prägen zunächst Geschäftszahlen der Unternehmen das Handelsgeschehen. Der Spezialverpackungshersteller Gerresheimer übertraf im zweiten Quartal mit einem Umsatz- und operativen Ergebnisanstieg die Analystenerwartungen und sieht sich auf Kurs zu seinen Jahreszielen. Das Unternehmen habe sich noch nicht im Detail zu den Sorgen über die Gasversorgung geäußert, doch die soliden Zahlen sollten der Aktie zunächst helfen, kommentierte ein Börsianer.

Der Online-Gebrauchtwagenhändler AUTO1 (Autohero, wirkaufendeinauto.de) konnte im vergangenen Quartal Eckdaten zufolge zwar mehr Autos verkaufen als ein Jahr zuvor. Doch die Dynamik im Vergleich zum Vorquartal ließ etwas nach. Dagegen liegt der Erwartungswert im Privatkundenbereich (Retail) mit einem Rohergebnis - also Verkaufserlös minus Ankaufpreis - je Fahrzeug deutlich über dem Wert im Vorquartal.

Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag