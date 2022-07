DAX tiefer erwartet -- Asiens Börsen unentschlossen -- Gerresheimer verdient operativ mehr -- Twitter verklagt Elon Musk in Übernahmestreit -- Absatz von AUTO1 wächst weiter

Der deutsche Leitindex dürfte tiefer in den Mittwochshandel gehen.

Der DAX verliert in vorbörslichen Indikationen 0,58 Prozent auf 12.831 Punkte. Am Vortag war es letztlich noch um 0,57 Prozent aufwärts auf 12.905,48 Punkte gegangen. Der TecDAX wird am Mittwoch ebenfalls im Minus erwartet: Er dürfte zum Start 0,4 Prozent auf 2.942 Zähler verlieren. Am Dienstag fiel er bis zum Handelsschluss um 0,87 Prozent auf 2.953,26 Zähler.

Nach dem der deutsche Leitindex am Dienstag noch ein Plus geschafft hatte, dürfte es am Mittwoch wieder abwärts gehen. Die US-Vorgaben sind schwach und die für den Nachmittag erwarteten Daten zu den US-Verbraucherpreisen werfen ihre Schatten voraus. Laut dem Marktbeobachter Michel Hewson vom Broker CMC werden diese noch nicht die erhofften Entspannungssignale senden. Er erwartet die Inflation laut dpa-AFX auf einem erneuten 40-Jahreshoch, was den Druck auf die US-Notenbank Fed hochhalten würde.

