NFT-Verkäufe eingebrochen

• Im Juni erstmals seit einem Jahr weniger als eine Milliarde NFT-Verkäufe• DappRadar-Experte: "Der NFT-Markt ist im Juni in den Keller gefallen."• Der JPG NFT Index hat seit seinem Launch 70 Prozent Wert verloren

Der NFT-Markt ist in Aufruhr: Nach dem Zusammenbruch des Stablecoins der Terra-Blockchain und einer möglichen Involvenz bei Celsius Network und Babel Finance sowie der Pleite von Three Arrows Capital halten sich viele Investoren von Kryptowährungen, aber auch von NFTs fern. Seit seinem Start im April dieses Jahres ist der JPG NFT Index ganze 70 Prozent gefallen und seit Mai ist der Wert der Verkäufe auf OpenSea um 75 Prozent gesunken, womit das Volumen einen der Tiefststände seit Sommer 2021 erreicht hat. Letzteres berichtete Bloomberg mit Verweis auf DuneData Ende Juni.

Weniger als zwei Millionen aktive Wallets im Juni 2022

Neben dem JPG NFT Index haben auch andere Token wie etwa die Otherdeed-NFTs nach Angaben der Plattform NFT Price Floor in den vergangenen Monaten starke Wertverluste verzeichnet. Die Token kosteten bei ihrem Launch Anfang Mai dieses Jahres rund 7,4 ETH - schon wenige Tage später waren es nur noch rund 2,6 ETH, auf etwa diesem Niveau halten sie sich seither.

Nicht nur die Preise sind gesunken, auch die Zahl der Verkäufe ist im Keller: DappRadar zufolge wurden im Juni erstmals seit einem Jahr weniger als eine Milliarde NFTs verkauft, so Bloomberg. In seinem neuesten Report berichtet DappRadar, dass im Juni auch die Zahl der mit der Blockchain interagierenden Wallets erstmals seit September 2021 bei weniger als zwei Millionen (1,78 Millionen) lag. Zudem haben die Investoren angesichts der Krypto-Krise Ether abgestoßen, womit auch der Wert dieser Währung deutlich gesunken ist.

Experte: Investoren suchen nach sicheren Plätzen für ihr Geld

Bloomberg zitiert Pedro Herrera, Head of Research bei DappRadar zu den eingebrochenen NFT-Verkäufen: "Ganz eindeutig ist der NFT-Markt im Juni in den Keller gefallen. Obwohl der Markt viel reifer ist, muss man sagen, dass Investoren in den letzten Wochen angesichts des Terra-Kollapses und der Gerüchte um mögliche Insolvenzen nach sicheren Plätzen für ihr Geld gesucht haben." Auch die Übernahme von KnownOrigin durch eBay oder der Kauf von Genie durch Uniswap Labs konnten daran scheinbar nichts ändern.

"Ein Großteil des NFT-Wahnsinns hat sich aufgelöst, und [die Branche] durchläuft jetzt eine Phase der Konsolidierung. Ich vermute, dass sie bestehen bleibt, aber auf einer viel vernünftigeren Basis als auf dem Höhepunkt des Hypes." Mit diesen Worten zitiert Bloomberg Aaron Brown, Krypto-Investor und Autor für die Opinion-Sparte des Nachrichtenportals. Bewahrheitet sich diese Vorhersage, erholen sich die Preise demnächst wieder, steigen jedoch nicht wieder so stark an wie zuvor.

Olga Rogler / Redaktion finanzen.net

