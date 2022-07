Binance und Cristiano Ronaldo bringen gemeinsame NFT-Kollektionen heraus

• Im Juni kündigten Ronaldo und Binance den Beginn einer "mehrjährigen Partnerschaft" an• Im Rahmen dieser Partnerschaft sollen mehrere NFT-Kollektionen entstehen• Die erste NFT-Kollektion aus der Partnerschaft soll noch 2022 herauskommen

"Wir freuen uns sehr, unsere exklusive, mehrjährige Partnerschaft mit der portugiesischen Fußballlegende Cristiano Ronaldo bekannt zu geben", schrieb die Krypto-Börse Binance in einer Pressemitteilung vom 23. Juni. Im Rahmen der Partnerschaft sollen eine Reihe von NFT-Kollektionen entstehen, die exklusiv für die bei der NFT-Plattform von Binance registrierten Nutzer aus bestimmten Ländern erhältlich sein werden.

Die erste Kollektion soll noch 2022 veröffentlicht werden - ein genaues Datum wurde Stand Anfang Juli noch nicht bekannt gegeben. "Die Beziehung zu meinen Fans ist mir sehr wichtig, und deshalb wollte ich an der Idee teilhaben, über die NFT-Plattform noch nie dagewesene Erfahrungen und Zugänge zu ermöglichen. Ich weiß, dass die Fans die Kollektion genauso genießen werden wie ich", so Ronaldo in der Binance-Pressemitteilung. Auf Twitter kündigte er die Partnerschaft mit einer Videobotschaft an. Darin erklärte er: "Dies ist erst der Anfang."

Proud to be partnering with @binance



Together we’ll give you the opportunity to own an iconic piece of sports history.



I’m excited to take this journey with all of you. Let’s change the NFT game with #Binance. pic.twitter.com/SNSCMHggct