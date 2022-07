Gerresheimer-Aktie zurück im Plus: Gerresheimer steigert Umsatz - Operativ mehr verdient

Unter dem Strich sank der berichtete Gewinn allerdings. Für die Prognose im Geschäftsjahr 2021/22 per Ende November sowie für die Mittelfristziele sieht sich der Düsseldorfer MDAX -Konzern auf Kurs.

Im Zeitraum März bis Mai steigerte Gerresheimer laut Mitteilung den bereinigten operativen Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes EBITDA) auf 90,1 Millionen von 81,9 Millionen Euro im Vorjahresquartal. Nach Steuern betrug der bereinigte Gewinn 43,4 (Vorjahr 40,8) Millionen Euro bzw. 1,34 (Vorjahr 1,28) Euro je Aktie. Nach Steuern und Dritten betrug der den Aktionären zuzurechnende berichtete Gewinn 25,2 (Vj 28,1) Millionen Euro bzw. 0,80 (Vj 0,90) Euro je Aktie. Der Umsatz stieg auf 444,6 Millionen Euro von 377 Millionen.

Gerresheimer-CFO: 3Q ist "wie geplant" angelaufen

Beim Verpackungshersteller Gerresheimer ist das dritte Geschäftsquartal CFO Bernd Metzner zufolge "ordentlich" und "wie geplant" angelaufen. Die Auftragsbücher seien stark gefüllt, der MDAX Konzern werde "wie im Plan" herauskommen, sagte Metzner im Interview mit Dow Jones Newswires. Gerresheimer hatte am Mittwochmorgen die Prognose für das Gesamtjahr und die Mittelfristziele bestätigt. Der Konzern werde im Oktober ein Update über den Geschäftsverlauf auch in Bezug auf den Jahresausblick geben, "aber aus heutiger Sicht gucken wir ganz optimistisch in die Zukunft".

Es seien rechtzeitig umfassende Maßnahmen ergriffen worden, um die Auswirkungen der Inflation zu begrenzen und die Versorgungssicherheit zu garantieren, der Konzern könne aufgrund seiner Marktposition die Preissteigerungen an die Kunden weitergeben, so Metzner. Zudem seien viele der Herausforderungen schon länger bekannt - unter anderem hohe Gaspreise seit einem Dreivierteljahr, Lieferkettenprobleme sowie hohe Inflation seit praktisch einem Jahr, das Unternehmen habe früh Maßnahmen ergriffen, so Metzner. Dass diese sich auszahlten, sei am Gewinnwachstum ablesbar. Auch das Erreichen der Mittelfristziele ist "aus unserer Sicht sehr sehr realistisch", sagte Metzner.

Gerresheimer will mittelfristig eine bereinigte EBITDA-Marge von 23 bis 25 Prozent erreichen. Der Umsatz soll organisch hoch prozentual einstellig wachsen pro Jahr, der bereinigte Gewinn je Aktie mindestens 10 Prozent pro Jahr. Im laufenden Geschäftsjahr 2021/22 per Ende November soll das organische Umsatzwachstum weiterhin mindestens 10 Prozent zum währungsbereinigten Vergleichswert betragen; bereinigtes EBITDA sowie bereinigter Gewinn je Aktie sollen im hohen einstelligen Prozentbereich im Vergleich zum währungsbereinigten Vorjahreswert wachsen.

Gerresheimer-CFO: Gasversorgung gesichert - Produkte systemrelevant

Der Verpackungshersteller Gerresheimer sieht seine Gasversorgung trotz aktuellen Stillstands bei der Gaspipeline Nord Stream 1 zu einem guten Preis gesichert.

"Wir haben uns rechtzeitig letztes Jahr langfristig mit den Energielieferverträgen abgesichert, um uns vor den höheren Energiekosten zu schützen, und die haben wir auf einem Niveau abgeschlossen, das deutlich unter den heutigen Preisen liegt", sagte Finanzvorstand Bernd Metzner im Interview mit Dow Jones Newswires. "Unsere Gasversorgung ist gesichert."

Der MDAX-Konzern habe Lieferverträge mit den größten europäischen Gasherstellern, aber auch mit lokalen Gasversorgern.

Sollte Nord Stream 1 abgeschaltet werden, müsse der Gasversorger woanders zukaufen, so Metzner. "Er hat nicht das Problem, dass er kein Gas bekommt, er muss sich das dann woanders dazukaufen, er muss ja seine Lieferverpflichtungen erfüllen."

Zudem habe die Gerresheimer AG "financial hedges" mit den führenden Investmentbanken abgeschlossen. Der Konzern sei sehr breit und - aus Risikomanagement-Gesichtspunkten sehr klug - abgesichert. "Und das hilft natürlich jetzt."

Zudem stelle Gerresheimer in seinen sechs deutschen von insgesamt 37 Werken auch "systemkritische Produkte" für die Pharmaindustrie her. Dazu gehören Metzner zufolge beispielsweise auch Impffläschchen für COVID-19-Impfstoffe. Der Konzern produziert Verpackungen aus Spezialglas und Kunststoffen für die Pharma-, Kosmetik- und Lebensmittelindustrie .

Sollte die Gasversorgung für die Industrie in Deutschland rationiert werden - was er nicht glaube - "ziehen wir das As im Ärmel, dass wir wesentlicher Bestandteil des Gesundheitssystems sind", sagte Metzner.

Gleichwohl sei Gerresheimer dabei, die Abhängigkeit vom Gas deutlich zu reduzieren. Bis 2030 sei das Ziel, den CO2-Ausstoß zu halbieren, so Metzner. Der Düsseldorfer Konzern habe bereits begonnen, die Gasschmelzwannen - die größten Energieverbraucher - sukzessive durch Wannen zu ersetzen, die bis zu 50 Prozent mit Strom aus erneuerbaren Quellen beheizt und betrieben werden können, sagte er.

Via XETRA legte die Gerresheimer-Aktie am Mittwoch zunächst zu, änderte im Handelsverlauf dann jedoch ihre Richtung und fiel in die Verlustzone. Inzwischen ist sie jedoch wieder auf grünes Terrain zurückgekehrt und gewinnt zeitweise 2,15 Prozent auf 59,30 Euro.

