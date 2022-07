Meta launcht NFTs auf Facebook

• Ausgewählte Nutzer können im Rahmen eines Tests ihre NFTs auf Facebook posten• Die als digitale Sammlerstücke gekennzeichneten NFTs werden nur als Bilder angezeigt und können nicht über Facebook erworben werden• Auf Instagram läuft der Test schon länger - Verknüpfung der Funktionen bald möglich

Wie ein Unternehmenssprecher von Meta gegenüber der Website TechCrunch bekanntgab, hat das Unternehmen mit einem langsamen Rollout begonnen, der es einer ausgewählten Gruppe von Entwicklern in den Vereinigten Staaten ermöglicht, NFTs auf Facebook zu posten. Der Start des Features erfolgte nach Angaben der Website eine Woche nach der Ankündigung von CEO Mark Zuckerberg, dass man bald eine NFT-Unterstützung für Facebook testen werde. Die NFTs heißen im Rahmen dieses Test allerdings gar nicht "Non-Fungible Token", sondern werden als "digitale Sammlerstücke" (im Original: "Digital Collectibles") bezeichnet. Laut Business Insider sollen zu Beginn insgesamt nur zehn Entwickler über die neue Funktion verfügen. Diese können über einen zusätzlichen Tab ihre kreierten Kunstwerke auf ihren Profilen posten. Wie das Ganze tatsächlich aussieht, zeigt Navdeep Singh, Technical Program Manager von Meta, auf Twitter.

We're launching NFTs on Facebook! Excited to share what I've been working on with the world. pic.twitter.com/TaV66zRanV