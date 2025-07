Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Freitagnachmittag mit KursVerlusten

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,4 Prozent auf 698,48 USD.

Der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 698,48 USD. Bei 697,10 USD markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 702,70 USD. Von der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 885.064 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 747,84 USD. Dieser Kurs wurde am 01.07.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie mit einem Kursplus von 7,07 Prozent wieder erreichen. Am 26.07.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 442,70 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie liegt somit 57,78 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,00 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,74 USD belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 766,17 USD für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Meta Platforms (ex Facebook) am 30.04.2025 vor. Das EPS wurde auf 6,43 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 4,71 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 42,31 Mrd. USD gegenüber 36,46 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 30.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Meta Platforms (ex Facebook) veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 05.08.2026.

Experten gehen davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook) im Jahr 2025 25,69 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

