10 wichtige Fakten zum Börsenhandel am Mittwoch

Der DAX dürfte am Mittwoch vor den US-Inflationsdaten wieder etwas nachgeben. In vorbörslichen Indikationen verliert der deutsche Leitindex 0,58 Prozent auf 12.831 Punkte.

2. Börsen in Fernost mehrheitlich kaum verändert

Die asiatischen Börsen bewegen sich zur Wochenmitte mehrheitlich um ihren Vortagesschluss. In Tokio gewinnt der Leitindex Nikkei gegen 7:50 Uhr unserer Zeit 0,41 Prozent auf 26.444 Punkte. Auf dem chinesischen Festland legt der Shanghai Composite zur gleichen Zeit nur um 0,07 Prozent auf 3.284 Stellen zu. Der Hang Seng in Hongkong notiert derweil 0,02 Prozent tiefer bei 20.840 Zählern.

3. Gerresheimer steigert Umsatz - Operativ mehr verdient

Gerresheimer hat im zweiten Geschäftsquartal dank einer guten Nachfrage operativ bereinigt mehr verdient und den Umsatz gesteigert. Unter dem Strich sank der berichtete Gewinn allerdings. Zur Nachricht

4. Twitter reicht angekündigte Klage gegen Elon Musk ein

Twitter fordert von Tech-Milliardär Elon Musk vor Gericht, die vereinbarte Übernahme des Online-Dienstes umzusetzen. Dafür reichte der Online-Dienst wie angekündigt eine Klage im Bundesstaat Delaware ein, wie Verwaltungsratschef Bret Taylor am Dienstag mitteilte. Zur Nachricht

5. Flughafen Frankfurt verzeichnet im Juni kräftiges Passagierplus gegenüber Vorjahr

Das Passagieraufkommen am Frankfurter Flughafen war im Juni fast dreimal so hoch im Vorjahreszeitraum. Insgesamt nutzten rund 5,0 Millionen Passagiere den Flughafen, das entsprach einem Plus von 181 Prozent gegenüber Juni 2021, wie der Betreiber Fraport mitteilte. Zur Nachricht

6. Aufsichtsgremien legen Richtlinien für Umgang mit Stablecoins vor

Die internationalen Aufsichtsgremien CPMI und Iosco haben eine Richtlinie für den Umgang mit digitalen Währungen veröffentlicht, die auf herkömmlichen Währungen beruhen (Stablecoins). Wie das Committee on Payments and Market Infrastructures (CPMI) der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) und die International Organization of Securities Commissions (Iosco) nach einer öffentlichen Konsultation mitteilten, müssen Stablecoins die international gültigen Standards für Zahlungen, Clearing und Abwicklung beachten. Zur Nachricht

7. Zentralbanken in Südkorea und Neuseeland heben Zinsen an

Die Notenbank Südkoreas zieht wegen des Preisauftriebs die Zügel weiter an. Auch die Notenbank Neuseelands hat vor dem Hintergrund einer hohen Inflation im Land den Leitzins deutlich angehoben. Zur Nachricht

8. Moody's prüft Fortum-Ratings wegen Uniper auf Herabstufung

Die Ratingagentur Moody's prüft die Langfrist-Emittenten-Ratings "Baa2" der Uniper-Muttergesellschaft Fortum auf eine mögliche Herabstufung. Zur Begründung verwies Moody's Investors Service auf die Unsicherheiten mit Blick auf die Zukunft der angeschlagenen deutschen Tochter Uniper. Zur Nachricht

9. Ölpreise setzen Talfahrt nicht weiter fort

Die Ölpreise haben sich am Mittwoch kaum verändert und damit die Talfahrt vom Vortag nicht fortgesetzt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 99,59 US-Dollar. Das waren zehn Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) verharrte auf 95,84 Dollar.

10. Euro knapp über Parität zum US-Dollar

Der Euro hat sich am Mittwoch nur wenig verändert. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung Euro knapp über der Parität bei 1,0033 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend.

