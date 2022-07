Netflix' Werbe-Version wird Anzeigen von Microsoft enthalten - Aktien ohne gemeinsame Tendenz

Aktien in diesem Artikel

Der Software-Riese bringe alle nötigen Fähigkeiten dafür mit, erklärte der fürs operative Geschäft zuständige Netflix -Manager Greg Peters am Mittwoch.

Der Videostreaming-Primus hatte im April angesichts sinkender Kundenzahlen angekündigt, eine günstigere Variante mit Werbung zu entwickeln. Bis dahin hielt Netflix fest an der ursprünglichen Idee fest, dass man Abo-Gebühren zahlt und dafür keine Werbung hinnehmen muss - während einige Streaming-Konkurrenten bereits Versionen mit Anzeigen anboten.

Der Gründer und Co-Chef von Netflix, Reed Hastings, hatte im April davon gesprochen, die Werbe-Version "in ein bis zwei Jahren auf die Reihe zu kriegen". Laut Medienberichten hatte Netflix auch die YouTube-Mutter Google und den Eigentümer der Senderkette NBC, Comcast, als Technologiepartner für die Anzeigenversion in Erwägung gezogen.

Während die Netflix-Aktie im Handel an der NASDAQ zeitweise um 2,24 Prozent auf 178,35 US-Dollar anspringt, verlieren Microsoft-Titel 0,19 Prozent auf 253,18 US-Dollar.

