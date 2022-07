Neues Update: Teslas Navigationssystem gibt nun Alternativrouten an

Aktien in diesem Artikel Tesla 700,00 EUR

• Tesla-Fahrer wünschen sich einen Routenplaner mit Zwischenziel• Alternativrouten könnten mit dem kommenden Update offiziell eingeführt werden• Tesla erkennt Auslastung einer Ladesäule und leitet Fahrer, wenn nötig, zu einer anderen Station um

Routenplaner mit Zwischenziel

Im letzten Jahr waren Routenplaner mit der Möglichkeit der Eingabe eines Zwischenziels für viele Tesla-Fans ein Thema. Nachdem hierzu mehrere Anfragen an das US-amerikanische Unternehmen gerichtet wurden, kam Tesla seinen Kunden entgegen, wie TeslaMag berichtet. Auf der Website "www.tesla.com/trips" kann man ein beliebiges Ziel eingeben und sich anzeigen zu lassen, wie Tesla einen dorthin bringen würde. Hier steht den Tesla-Fahrern auch die Funktion "Zwischenstopp hinzufügen" zur Verfügung. Die Website nimmt bis zu drei verschiedene Zwischenziele an und gibt anschließend die optimale Fahrtroute wider, die alle Ziele beinhaltet und miteinander verknüpft.

Neue Funktion: Alternativrouten

Nun bietet Tesla darüber hinaus eine neue Navigations-Funktion an. "Ich bin mir nicht sicher, wie ich das einen ganzen Monat lang übersehen konnte (ich habe nur geschaut, aber es nicht in Aktion gesehen!), aber die alternativen Routen sind jetzt da, denke ich? (und zwar nicht nur in China)", erklärt der Twitter-User @greentheonly in einem Tweet.

Not sure how I missed this for entire month or so (looking but not seeing in action!), but the alternate routes are now here I guess? (as in not just in China) pic.twitter.com/GXbBuKX0V8 - green (@greentheonly) June 29, 2022

In dem angehängten Video ist zu sehen, dass Teslas Navigation zwei verschiedene Routen zum Ziel anzeigt und hinzu angibt, bei welcher Route es sich um die schnellere handelt. Wie "not a tesla app" erklärt, wurde diese Funktion mit der Version 2022.12 hinzugefügt. Die Funktion gibt es schon seit einiger Zeit in China, dabei wird in dem Versionshinweis angegeben, dass sie nur in Japan verfügbar sein soll. Seltsamerweise berichteten jedoch auch einige Nutzer in den USA, dass sie die Funktion besitzen würden. Die Option zur Auswahl von Alternativrouten könnte sich also gerade noch in einer Art Testphase befinden, da sie nur bei bestimmten Szenarien auftaucht. Die Möglichkeit besteht, dass die Funktion mit dem kommenden Update 2022.20 offiziell veröffentlicht wird.

Umleitung zu weniger ausgelasteten Ladestationen

Ebenfalls erst kürzlich hinzugefügt wurde die Funktion, eine Ladestation auszuwählen, die weniger ausgelastet ist. Mit Version 2022.16 besteht nun die Möglichkeit, dass das Navigationssystem den Fahrer zu einer neuen Ladestation umleitet, wenn die vorher ausgewählte Ladestation zu stark ausgelastet ist. Der Twitter-User @cybrtrkguy postet hierzu ein Bild, auf dem der Routenplaner zu sehen ist. "’Umleitung zu einem weniger ausgelasteten Supercharger’ Das habe ich noch nie gesehen. Gott, ich liebe dieses Auto", erklärt er.

"Rerouting to a less busy Supercharger"



Never seen that one before. God I love this car pic.twitter.com/JkSDmENvcy - The Cybertruck Guy (@cybrtrkguy) June 25, 2022

Diese neue Funktion könnte für den ein oder anderen Tesla-Fahrer eine große Zeitersparnis bedeuten, da das Navigationssystem den Fahrer automatisch umleitet, noch bevor man an der ausgelasteten Ladestation angekommen ist, nur um zu bemerken, dass man an dieser nicht laden kann. Tesla weiß außerdem nicht nur genau, wie viele Fahrzeuge an jedem Standort geladen werden, sondern auch wie der Ladezustand jedes Fahrzeugs ist, und kann so die Wartezeit für eine Supercharger-Station abschätzen, je nachdem, wie viele Teslas mit niedrigem Ladezustand in der Nähe sind.

E. Schmal/Redaktion finanzen.net

