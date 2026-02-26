Maschinenbau startet mit weniger Bestellungen ins Jahr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die deutschen Maschinen- und Anlagenbauer sind mit weniger Bestellungen ins neue Jahr gestartet. Im Januar lag der preisbereinigte Wert der Order 6 Prozent unter dem Vorjahreswert, wie der Branchenverband VDMA berichtet. Die Aufträge aus dem Inland waren 8 Prozent niedriger als vor einem Jahr, während die Lücke bei den Auslandsordern 5 Prozent betrug.

Dabei hatte sich die Stimmung im beschäftigungsintensivsten Industriezweig Deutschlands zuletzt aufgehellt. Im vergangenen Jahr hatten die Order nach drei Jahren mit Rückgängen immerhin wieder das Vorjahresniveau erreicht. Für das laufende Jahr hat der VDMA trotz US-Zöllen und wachsender Konkurrenz aus China einen leichten Produktionszuwachs in Aussicht gestellt.

Sorgen um Krieg in Nahost

Bislang handele es sich bei dem "überraschend schwachem Start" nur um einen Monatswert, sagt VDMA-Chefvolkswirt Johannes Gernandt. Im weniger schwankungsanfälligen Dreimonatszeitraum von November 2025 bis Januar 2026 betrage das Orderminus nur 2 Prozent. Er schränkte aber ein: "Der nun begonnene Krieg in der Golf-Region und die damit verbundene zusätzliche geopolitische Unsicherheit wird den exportorientierten Unternehmen und ihren Kunden sicherlich nicht dabei helfen, die globale Investitionsschwäche zu überwinden."/ceb/DP/mis