DAX23.820 +0,1%Est505.773 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2900 +3,7%Nas22.517 -1,0%Bitcoin61.254 +4,1%Euro1,1600 -0,1%Öl83,90 +2,4%Gold5.170 +1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Kursrutsch: DAX auf Stabilisierungskurs -- Börsenverluste in Asien -- Lufthansa vor DAX-Rückkehr? -- adidas will wachsen -- Bayer mit Milliardenverlust -- Continental, CrowdStrike im Fokus
Top News
Bilfinger-Aktie deutlich tiefer: Industriedienstleister verdient operativ deutlich mehr - Dividende soll steigen Bilfinger-Aktie deutlich tiefer: Industriedienstleister verdient operativ deutlich mehr - Dividende soll steigen
BSW-Umfrage: Nutzen Sie Gold, Silber und andere Rohstoffe bei Ihrer Geldanlage? BSW-Umfrage: Nutzen Sie Gold, Silber und andere Rohstoffe bei Ihrer Geldanlage?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Maschinenbau startet mit weniger Bestellungen ins Jahr

04.03.26 10:05 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die deutschen Maschinen- und Anlagenbauer sind mit weniger Bestellungen ins neue Jahr gestartet. Im Januar lag der preisbereinigte Wert der Order 6 Prozent unter dem Vorjahreswert, wie der Branchenverband VDMA berichtet. Die Aufträge aus dem Inland waren 8 Prozent niedriger als vor einem Jahr, während die Lücke bei den Auslandsordern 5 Prozent betrug.

Wer­bung

Dabei hatte sich die Stimmung im beschäftigungsintensivsten Industriezweig Deutschlands zuletzt aufgehellt. Im vergangenen Jahr hatten die Order nach drei Jahren mit Rückgängen immerhin wieder das Vorjahresniveau erreicht. Für das laufende Jahr hat der VDMA trotz US-Zöllen und wachsender Konkurrenz aus China einen leichten Produktionszuwachs in Aussicht gestellt.

Sorgen um Krieg in Nahost

Bislang handele es sich bei dem "überraschend schwachem Start" nur um einen Monatswert, sagt VDMA-Chefvolkswirt Johannes Gernandt. Im weniger schwankungsanfälligen Dreimonatszeitraum von November 2025 bis Januar 2026 betrage das Orderminus nur 2 Prozent. Er schränkte aber ein: "Der nun begonnene Krieg in der Golf-Region und die damit verbundene zusätzliche geopolitische Unsicherheit wird den exportorientierten Unternehmen und ihren Kunden sicherlich nicht dabei helfen, die globale Investitionsschwäche zu überwinden."/ceb/DP/mis