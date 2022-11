MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Nachmittag fester

Das Papier von MasterCard legte um 04:22 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 333,35 EUR. Zwischenzeitlich stieg die MasterCard-Aktie sogar auf 338,45 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 337,05 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 544 MasterCard-Aktien.

Bei 360,80 EUR markierte der Titel am 28.04.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,61 Prozent hinzugewinnen. Am 02.12.2021 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 270,20 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der MasterCard-Aktie liegt somit 23,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 27.10.2022 hat MasterCard in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,68 USD gegenüber 2,37 USD im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat MasterCard im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,47 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5.756,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 4.985,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 02.02.2023 terminiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass MasterCard einen Gewinn von 10,55 USD je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Andrei Kuzmik / Shutterstock.com